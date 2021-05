Em clássico emocionante, América e ABC ficam no empate: 2 a 2

América e ABC fizeram um clássico-rei de muitas emoções e quatro gols nesta quinta-feira (2), no estádio Machadão. O placar de 2 a 2 mostrou o quanto foi disputado o jogo válido pelo segundo turno do campeonato estadual. Lúcio e Helinho marcaram para o América enquanto Erandir e Waldir Papel fizeram os gols do ABC.Com este empate, o América fica numa posição difícil na classificação. Agora, o alvirrubro está com sete pontos ocupando a quarta colocação na tabela e vai para a próxima rodada encara o Santa Cruz, que venceu o ASSU por 4 a 3. O jogo será no Machadão, domingo (5), às 17h.Já o ABC manteve a liderança do segundo turno. Agora, com 15 pontos na classificação do segundo turno. Na próxima rodada, o alvinegro vai a Currais Novos onde enfrenta o Potyguar, que empatou com o Baraúnas em 1 a 1. Essa partida é confronto direto entre o líder e o vice-líder deste segundo turno.O técnico Vereador começou o jogo surpreendendo o ABC escalando três atacantes: Ciel, Lúcio e Helinho. Atitude que surpreendeu, inclusive, o técnico Heriberto da Cunha.No primeiro tempo, o ABC teve as melhores chances nos 15 primeiros minutos. Contudo, o América assustou logo em seguida numa cobrança de falta onde Teles bateu e a bola acertou o travessão.Depois disso, o alvinegro voltou a criar boas jogadas e desperdiçar oportunidades de abrir o placar, principalmente com Waldir Papel. Mais uma vez, no lado do América, destaque para o goleiro Rodolpho com grandes defesas.O jogo continuou movimentado até o final do primeiro tempo quando as coisas "esquentaram" um pouco e o árbitro deu cartão amarelo para Fabiano, Erandir e Waldir Papel. Todos do ABC.Com o segundo tempo, continuou a pressão alvinegra em busca do primeiro gol. Aos 12 minutos, Waldir Papel exigiu outra bela defesa do goleiro alvirrubro, Rodolpho. Contudo, aos 24 minutos, o América mostrou eficiência e no primeiro ataque perigoso abriu o placar com o atacante Lúcio. Após cruzamento na área, ele subiu mais que a zaga alvinegra e colocou no fundo do gol de Ranieri.Cinco minutos depois, o ABC empatou o jogo. Erandir acertou um chute fote após cruzamento vindo da esquerda. Depois desse gol, Vereador colocou Souza em campo e aos 31 minutos mais uma vez o América na frente do placar. Helinho aproveitou outra bola levantada na área e cabecou para marcar o segundo gol do América.Quando tudo se encaminhava para vitória do América, Waldir Papel escorou cruzamento e deixou o placar empatado, no Machadão.