Jovens ficam detidos após serem baleados em atentado Dupla informou que dois homens se aproximaram e efetuaram vários disparos. A polícia investiga, no entanto, a participação deles em assaltos.

Franklin Bezerra Cortês e Paulo Sirilo, ambos de 18 anos, ficaram detidos na tarde desta terça-feira (17), ao procurarem um posto de saúde após terem sido alvos de um atentado. Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os dois são suspeitos de alguns delitos.



De acordo com a polícia, a dupla chegou a um posto de saúde na Cidade da Esperança informando que estavam em um campo de futebol naquele bairro, quando dois homens se aproximaram e efetuaram vários disparos.



Um deles foi atingido no braço esquerdo e o outro no ombro esquerdo. Como chegaram bastante nervosos a unidade de saúde, a polícia foi chamada para apurar os fatos. Os dois foram encaminhados ao Pronto Socorro Clovis Sarinho e estão sob escolta policial.



Após serem atendidos, eles deverão prestar esclarecimentos sobre o atentado e a polícia investigará a participação deles em crimes como assaltos. Os dois homens que teria cometido o atentado ainda não foram identificados.