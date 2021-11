2010: Fátima defende união da base já no primeiro turno

Fotos: Gabriela Duarte Fátima Bezerra: não há motivos para prefeitos deixarem de pagar o piso nacional dos professores.

da, que a base aliada da governadora Wilma de Faria (PSB) inicie o processo sucessório de 2010 concentrando todas as forças em uma única chapa para governador.O raciocínio vai de encontro à ideia de alguns dos membros da base, para quem a polarização em duas candidaturas fortaleceria a oposição – representada, até o momento, pela senadora Rosalba Ciarlini (DEM).“O caminho mais adequado é a gente já sair unido no primeiro momento”, disse, acrescentando que gostaria que o PT entrasse na composição da chapa majoritária com o candidato a vice.Ainda sobre os planos do PT, a deputada federal afirmou que o partido trabalhará para conquistar mais uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal – o partido conta apenas com um representante em cada uma, e reafirmou que disputará a reeleição.A exemplo de Lula e outros integrantes do PT, a entrevistada negou que o linfoma descoberto e retirado pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pudesse atrapalhar a candidatura dela a presidência da República. “Estamos muito confiantes de que ela vai enfrentar mais esse problema”.Fátima Bezerra também rebateu as reclamações que alguns prefeitos têm feito em relação à dificuldade em implementar o piso nacional dos professores, aprovado ano passado, em consequência da crise financeira e diminuição na arrecadação.“O pior da crise já passou”, avaliou, lembrando do pacote de socorro aos municípios anunciado por Lula, da renegociação da dívida dos municípios com o INSS e a forma como o piso está sendo implementado, de maneira gradativa. “O valor já é fixo, 60% do Fundeb deve ser empregado para o pagamento do piso.”A deputada federal se mostrou a favor das últimas medidas de moralização adotadas pelo presidente das Câmara, Michel Temer (PMDB) que, entre outras coisas, restringe o uso das passagens aéreas apenas para o parlamentar e o assessor autorizado.Ela não concorda, entretanto, com a incorporação de parte da verba indenizatória ao salário dos deputados, outra proposta que está sendo estudada pela Mesa Diretora. “Isso é uma loucura. Os que defendem isso são aqueles que não precisam da verba indenizatória porque têm os financiadores ocultos”, reclamou, acrescentando que a maior parte da verba vai para divulgação do mandato. “Não tenho rádio, TV ou jornal como muitos destes deputados.”