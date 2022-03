Diretoria do Atlético faz promoção para jogos da Série B em Goiânia

Site do Atlético/GO O meia Anailson não jogou em Natal, mas é um dos destaques da equipe goiana

Atlético-GO x Bragantino

Atlético-GO

Márcio; Rafael Cruz, Gil, Jairo e Alysson; Jair, Pituca, Weslley e Robston; André Leonel e Marcão.

Técnico: Mauro Fernandes.

Bragantino

Gilvan; Marcelo Godri, Carlinhos e Kadu; Thiago Almeida, Moradei, Danilo Bueno, Juninho e Diego Macedo; Cléberson e Bill.

Técnico: Marcelo Veiga.

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia-GO

Estádio Serra Dourada, em Goiânia-GO Data: 12/05/2009

12/05/2009 Horário: 21h

21h Árbitro: Felipe Gomes da Silva-RJ

A expectativa é de contar com o apoio do torcedor. Para isso, a diretoria definiu na manhã de segunda-feira (11), que as mulheres poderão pagar meia-entrada durante todo o Brasileirão.Os ingressos antecipados começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, nas bilheterias do Estádio Antônio Accioly. A inteira nas arquibancadas custa R$ 20 e nas cadeiras R$ 30. Mulheres e portadores de carteira estudantil pagam meia-entrada.Jogando no Serra Dourada na Série C do ano passado, o Atlético teve a média de 5.952 pagantes por jogo. A expectativa da diretoria é que este número aumente."Estamos fazendo esta promoção para as mulheres e esperamos contar com o apoio do nosso torcedor nesta caminhada em Goiânia", disse o presidente Valdivino de Oliveira.Novidades no timeO técnico Mauro Fernandes ganhou dois reforços para a partida desta terça-feira, contra o Bragantino. O lateral-esquerdo Chiquinho e o meia Elias foram liberados pelo departamento médico e estão concentrados desde a noite do último domingo com os demais atletas que foram relacionados para a primeira partida.Chiquinho se recuperou de uma tendinite no joelho direito e treinou normalmente na manhã desta segunda-feira. Elias, que foi vetado para a estreia no Brasileiro, com dores musculares na coxa esquerda, também participou da atividade e disse que tem condições de jogo.Após a vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino não deve ter mudanças na equipe titular.Logo após a partida do sábado, o técnico Marcelo Veiga elogiou a postura do time e confirmou que não deve promover mudanças. A decisão do treinador só será influenciada caso a diretoria consiga a liberação de alguns reforços contratados.O meia Arthur, revelado nas categorias de base do São Paulo, pode ser a novidade. O jogador aguarda somente a liberação da CBF para poder estrear com a camisa alvinegra. Ele começaria na reserva, podendo entrar no segundo tempo.Nesta segunda-feira, o elenco do Bragantino viajou a Goiânia determinado a buscar, pelo menos, um ponto. Por isso, não deve abrir mão do esquema 3-5-2, com forte marcação no meio campo e a esperança de marcar seus gols nos contra-ataques ou nos lances de bola parada - faltas e escanteios.