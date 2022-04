Adolescente está desaparecida em São Gonçalo do Amarante De acordo com a polícia, jovem conhecido por "Pedrita" foi raptada por quatro homens encapuzados que invadiram sua casa, em Regomoleiro.

Uma adolescente de 16 está desaparecida desde a madrugada desta segunda-feira (18), em São Gonçalo do Amarante. Conhecida como “Pedrita”, a jovem foi raptada por quatro homens encapuzados que entraram na sua casa por volta das 3h. A polícia acredita que o crime é referente ao tráfico de drogas.



De acordo com o delegado Delmontiê Falcão, a adolescente, cuja identidade será preservada pelo Nominuto.com, é usuária de drogas e, inclusive, já havia sido seqüestrada na semana passada.



“Ela foi levada por alguns homens e encontrada amarrada em um matagal. Agora, a adolescente foi raptada mais uma vez. Acreditamos que isso tenha ocorrido devido alguma divida de drogas. A própria família da vítima já tinha trazido a menina aqui na delegacia por ela ser usuária”, destacou o titular da Delegacia de São Gonçalo.



Delmontiê Falcão explicou que Pedrita recebeu este nome não em alusão a personagem dos Flinstones, mas, por ser uma grande consumidora de pedras de crack. “Ela é uma pessoa altamente debilitada pelas drogas. Para se ter uma idéia, quando a família a trouxa aqui ela não conseguia nem falar de tão fraca”, ressaltou.



O delegado afirmou que a polícia tem um suspeito. “Nós temos a identidade do mesmo homem que havia raptado na semana passada. Agora, estamos em busca dele”.



Pedrita foi seqüestrada na rua Mardela, em Regomoleiro. “Nós estamos com dificuldade pois só temos uma viatura para atender a uma população de 90 mil habitantes. Por isso, não conseguimos dar conta de todos os crimes que ocorrem em São Gonçalo”, desabafa Delmontiê Falcão.