Ministros e governadores discutem estragos das chuvas no Nordeste

Vlademir Alexandre No RN, mais de 40 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes.

Eles vão analisar os estragos provocados pelas chuvas no Nordeste. O debate começa às 9h30 desta terça-feira (12).O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), Luiz Antônio Pagot, também participará da audiência. Serão discutidas medidas para recuperação das cidades castigadas pelas chuvas.Os governadores do Nordeste já estiveram reunidos em Natal, na última sexta-feira (8). Na ocasião, o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, afirmou que o tratamento dado às enchentes do Nordeste será igual ao dado a Santa Catarina nas cheias de 2008.Antes diss, Geddel sobrevoou a região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, onde pôde visualizar os estragos causados pelas enchentes nos municípios de Assu, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues e Pendências. O ministro anunciou a liberação de R$ 7 milhões ainda referentes as chuvas do ano passado.*Com informações da Agência Brasil.