Situação de Vivaldo Costa segue indefinida

Vlademir Alexandre Vivaldo Costa cada vez mais longe da Assembleia.

A deputada Larissa Rosado (PSB), que foi secretária de Agricultura do estado, descartou a possibilidade de retomar o cargo, afirmando que prefere ficar na Assembleia para viabilizar o seu projeto de reeleição. Wober Júnior (PPS), que deixou o Gabinete Civil em 2008, também não pensa em voltar ao Executivo, assim como Márcia Maia (PSB), que poderia ser indicada para a Sethas.A outra alternativa discutida para manter Vivaldo Costa na Assembleia seria a indicação de Antônio Jácome (PMN) para o Desenvolvimento Econômico. No entanto, o substituto de José Rufino Júnior já foi escolhido: Segundo de Paula, que também é da cota do deputado João Maia. O suplente do PR chegou, inclusive, a ser sondado para ocupar o cargo.Em recente declaração ao Nominuto.com, Vivaldo Costa disse que não teria problemas em retornar ao Seridó e trabalhar pela melhoria das condições de Saúde na região. Por outro lado, o deputado Gustavo Carvalho, que retorna ao Legislativo, confirmou que o Governo vem buscando viabilizar uma forma de contemplar o deputado do PR.Vivaldo Costa só pretende dar novas declarações após a definição do seu futuro.