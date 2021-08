FJA deve indenizar vítima de desabamento de arquibancada Em 25 de dezembro de 2005, em espetáculo de Natal promovido pela Fundação, uma das arquibancadas montadas para o público assistir a apresentação desabou.

A Fundação José Augusto foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14 mil a vítimas de acidente ocorrido em espetáculo promovido pelo órgão. A decisão é do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



Em 25 de dezembro de 2005, em espetáculo de Natal promovido pela Fundação, uma das arquibancadas montadas para o público assistir gratuitamente a apresentação desabou – fato este que se tornou conhecido de toda a população vindo a ser noticiado pela mídia. Com o acidente, várias pessoas foram lesionadas, inclusive uma mulher de iniciais M.C.S.L que estava com suas duas filhas, uma de quatro anos de idade e outra de dois.



M.C.S.L sofreu fraturas no pé direito o que lhe impossibilitou de exercer atividades por 30 dias, tendo de realizar 20 sessões de fisioterapia, comprometendo o gozo de suas férias. Segundo a vítima, suas duas filhas passaram por consequências psicológicas. Por esses motivos, ela resolveu ingressar com uma ação na Justiça pedindo indenização por danos morais.



A Fundação José Augusto recorreu da sentença de 1º grau solicitando que a empresa Cooperarte – Cooperativa dos Produtores Socioculturais, que montou a arquibancada, fosse legimitada para integrar o pólo passivo da demanda, ou seja, fosse responsabilizada pelo ocorrido com a autora da ação.



E pediu ainda que, caso a condenação persistisse, fosse reduzido o valor arbitrado a título de indenização moral.



Para o relator do processo, o juiz convocado Herval Sampaio, é a Fundação José Augusto que deve responder pelos prejuízos causados à autora: “os prejuízos experimentados pelas Autoras, ora Recorridas, decorreram da falta do dever de cuidado, por parte da empresa (escolhida e contratada pela parte Ré), quando da montagem da estrutura da aquibancada (...), foi imperita a empresa contratada, para esse fim, pela ora Recorrente, e esta, por sua vez, não procedeu à devida fiscalização daquela, devendo, por essa razão, reparar os danos causados às Apeladas”.



O magistrado manteve o valor indenizatório por compreender que está de acordo com a extensão do dano provocado, pois, não apenas a mãe das crianças sofreu lesões físicas, como suas duas filhas, mesmo não sendo internadas, foram vítimas de lesões corporais e “inegavelmente, passaram por uma situação traumática para pessoas de pouca idade, o que, sem dúvida, causa um abalo psicológico”.