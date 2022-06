STTU debate disciplinamento de horário para circulação de carretas As medidas fazem parte do pacote de orientações do projeto Via Livre, que tem por objetivo desobstruir o tráfego na capital.

O secretário de Transporte e Trânsito de Natal (STTU), Kelps Lima, vai debater às 16h desta segunda-feira (25), na sede da Federação do Comércio (Fecomercio), as futuras ações de disciplinamento que serão feitas na circulação de grandes veículos de carga pelas ruas de Natal.



Um projeto de lei já aprovado pela Câmara de Vereadores proíbe a passagem de grandes carretas pelas avenidas da cidade em horários pré-estabelecidos.



No debate de hoje com os empresários da área do comércio, o secretário Kelps Lima vai enfatizar que não é interesse da STTU dificultar a atividade empresarial de quem depende das cargas que chegam e saem da cidade para movimentar seus negócios.



O secretário vai reiterar o prazo de 45 dias que foi dado para os vários segmentos empresariais da cidade para que eles apresentem à STTU um projeto de harmonização da passagem dos transportes de cargas com a atual demanda do trânsito de Natal.



Segundo Kelps Lima, ao mesmo tempo em que é necessário preservar a economia, os postos de trabalho e a atividade produtiva de quem prescinde do transporte de cargas, é também imperioso criar um disciplinamento para evitar que, por exemplo, grandes carretas circulem pelo trânsito das avenidas Hermes da Fonseca e Bernardo Vieira nos horários de pico, quando o volume de tráfego é mais intenso do que qualquer em outros horários.