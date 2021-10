Dia Internacional da Dança é comemorado com música e debate

Divulgação Largo Dom Bosco receberá grupos de dança

Além de divulgar a produção na capital potiguar, as comemorações pretendem refletir sobre a dança como complemento da Educação.A programação começa no auditório da Funcarte com uma mesa redonda que discutirá o cenário da dança com foco em Natal.Estarão na mesa a professora de dança da UFRN, Karenine Porpino, o coreógrafo residente da UFRN, Sávio de Luna, o bailarino com experiência de 15 anos em dança-teatro na Alemanha, Maurício Mota, e a professora, bailarina e também com experiência de 10 anos na Alemanha, Rosa Costa.Às 11h30min, será oferecido um coffe break aos palestrantes e ao público presente, seguido de uma intervenção coreográfica na qual bailarinos do Balé Municipal da Cidade do Natal se apresentam para os convidados.Das 17h às 21h, em frente ao Museu Djalma Maranhão, no Largo Dom Bosco, doze companhias e escolas de dança de Natal vão mostrar seus trabalhos.Estão confirmados para se apresentar o Grupo de Dança da UFRN, a Roda Viva Companhia de Dança, o corpo de baile da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, o Balé Maria Cardoso, o Balé da Cidade do Natal, a Domínio Companhia de Dança, a primeira turma do corpo de baile do Contemporâneo da Escola de Ballet Professor Roosevelt Pimenta, o Grupo Gira Dança, a Companhia do Movimento, a Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, a Espaço Vivo Companhia de Dança.Quarta-feira (29), das 10h às 21hNo Auditório da Funcarte (Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta) e no Largo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão (Largo Dom Bosco, Ribeira)Entrada gratuita.