Assembleia discute exploração sexual de crianças e adolescentes Dia Nacional será 18 de maio; autoridades pedem aos prefeitos a implantação de um serviço de atendimento às vítimas de violência.

Na próxima segunda-feira, 18 de maio, será o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Ministério Público Estadual (MPE) e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) encaminharam convite aos prefeitos de todos os municípios do Rio Grande do Norte para que eles participem da mobilização desse dia.



Coincidentemente, a data ocorre poucos dias após um dos crimes mais bárbaros já registrados no estado envolvendo uma criança de 11 anos, Maisla Mariana dos Santos, e que chocou a população pela brutalidade como foi cometido.



Os representantes do MPE, o promotor de justiça Sasha Alves do Amaral, e o presidente da FEMURN, Benes Leocádio, aproveitaram para pedir aos prefeitos a implantação de um serviço integral e integrado de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência.



Esta será a segunda edição do projeto 18 de Maio. A iniciativa surgiu da parceria do Ministério Público com a UFRN e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC/RN). O objetivo é a mobilização dos municípios para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.



A data de 18 de Maio foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela Lei n° 9.970/00, em razão do crime que comoveu o País, conhecido como o “crime Araceli”, nome de uma menina de oito anos de idade que foi estuprada e cruelmente assassinada na cidade de Vitória, Espírito Santo.



Na próxima semana serão realizados eventos em todo o estado visando fortalecer o enfrentamento à violência e à exploração de crianças e adolescentes, como a audiência pública programada para segunda-feira, dia 18, na Assembléia Legislativa.