URNE é contrária a prorrogação da validade das carteiras estudantis A justificativa tem por base o fato de que os alunos são os principais prejudicados com a prorrogação.

Visando moralizar o processo de emissão das carteiras estudantis, a URNE (União Norteriograndense dos Estudantes) defende que a STTU (Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte), diferente do que ocorreu em anos anteriores, não prorrogue o prazo de validade das carteiras 2008, que valerão até o dia 31 de março. A justificativa tem por base o fato de que os alunos são os principais prejudicados com a prorrogação.



Segundo Sandro Pierre, presidente da URNE, maior entidade estudantil do Estado e responsável pela emissão de mais de 130 mil identidades estudantis em Natal, o não adiamento do prazo é a medida mais coerente para beneficiar os alunos, principalmente os novatos, pois acaba com a necessidade de se fazer duas carteiras no mesmo ano devido a prorrogação da validade. “O estudante já inicia o ano letivo com a carteira 2009, sem precisar pagar duas vezes pelo documento”, explica.



O presidente da URNE diz que aguarda da STTU uma postura séria e em consonância com o objetivo traçado no início do ano. “Tivemos reuniões com a STTU para definir o processo de emissão das carteiras deste ano e nos foi passado que o objetivo era de não prorrogar o prazo de validade das carteiras 2008. Sabemos que até o momento cerca de 70% das escolas cadastradas já entregaram o CD com o banco de dados dos alunos. Esperamos que até esta sexta-feira todas as escolas forneçam as informações para que não seja necessária a prorrogação”, afirma, destacando que se a STTU decidir mesmo assim pelo adiamento do prazo será um grande retrocesso para a moralização do processo de emissão das carteiras estudantis.



Sandro Pierre também alerta para o fato de que, caso a escola não entregue a STTU o CD com o banco de dados dos alunos até sexta-feira, dia 20, o estudante pode ir pessoalmente até a sede da Secretaria, munido de declaração da escola, para fazer seu cadastro e obter autorização para que uma das entidades estudantis habilitadas possa emitir sua carteira.



Desde a última segunda-feira, a Central do Estudante, que funciona no Shopping Via Direta, está emitindo as carteiras 2009 daqueles alunos que as escolas já enviaram as informações para a STTU. Por enquanto, o movimento é tranqüilo, mas a expectativa é de que a partir da próxima semana, o fluxo aumente bastante, tendo em vista o fim da validade da carteira 2008, que termina no dia 31 de março. A Central do Estudante funciona das 9h às 21h e a carteira é entregue na hora.