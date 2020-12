Bebê morre na Januário Cicco por falta de suporte de neonatologista

Ana Paula Oliveira Arildo de Holanda, obstetra da Januário Cicco, diz que a situação é caótica.

“Ela (gestante) já deu entrada aqui em um estado muito grave. Infelizmente, não conseguimos dar o suporte que o recém-nascido merecia”, lamentou o obstetra da maternidade, Arildo de Holanda.Há 13 anos trabalhando no Hospital Escola Maternidade Januário Cicco, o obstetra revela que jamais havia vivenciado uma situação tão crítica como a atual. Segundo ele, antes a maternidade dispunha de três neonatologistas.Desses, dois davam cobertura na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nos alojamentos conjuntos, e um atuava na sala de parto. Agora, segundo ele, apenas um neonatologista dá plantão na UTI. Neonatologista é o médico pediatra que cuida dos bebês recém-nascidos.“O neonatologista que está na UTI não pode se ausentar para prestar serviço, por exemplo, da sala de parto porque é proibido por lei”, diz. Arildo de Holanda comenta inclusive que na semana passada devido ao alto grau de estresse provocado pela responsabilidade e demanda de trabalho, o neonatologista Rui Medeiros saiu de um plantão com 17 recém-nascidos em estado grave e foi direto para um hospital com princípio de infarto.Sobre as escalas de plantão, o obstetra afirma que somente nesse mês de março ocorreram dez plantões vespertinos e noturnos sem a presença de neonatologista na sala de parto, além de seis noturnos.“A situação é delicada e insustentável. Essa é uma maternidade de referência no Estado e não pode ficar dessa maneira”, disse, acrescentando que os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Santa Catarina, da Polícia e do Divino Amor, em Parnamirim.Os médicos neonatologistas do Hospital Escola Maternidade Januário Cicco encaminharam documento para o Conselho Regional de Medicina (CRM) expondo a atual situação da maternidade, e foram informados que caso não seja solucionado o problema o hospital corre o risco de ser interditado.