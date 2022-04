Lula diz que CPI da Petrobras não vai interessar a candidatos do PSDB à Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (15) que não acredita que seja do interesse de quem for o candidato do PSDB à Presidência da República, em 2010, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado para investigar a Petrobras. Na avaliação de Lula, o partido ficou nervoso e, segundo ele, não se ganha eleição com nervosismo.“Não acredito que isso seja do interesse dos governadores, do possível candidato do PSDB. Possivelmente seja de interesse de pessoas que estão a um ano e meio do final do mandato, e não têm certeza se voltarão como senador”, disse Lula a jornalistas na base aérea de Brasília, antes de embarcar para nove dias de viagens a três países - Arábia Saudita, China e Turquia.Para Lula, o PSDB parece ter ficado nervoso e que assim, ninguém ganha eleição. “Assim ninguém ganha eleição, perdi três eleições muito nervoso. Quando eu fiquei calmo eu ganhei. Então meu conselho é que, se alguém quiser ganhar a eleição, que não fique nervoso”.Lula negou que tenha havido um “cochilo” do governo em relação à leitura do pedido de instalação da CPI, ocorrido no Senado na manhã de hoje, já que ontem havia sido fechado um acordo entre os líderes dos partidos.“Esse governo passa acordado 24 horas por dias, então, não tem cochilo do governo. O governo não controla o Congresso Nacional, ele é livre, autônomo. A informação que eu tive é que havia tido um acordo”, disse.Lula disse também que o país não pode viver uma eterna CPI. “Não acho que haja irregularidade [na Petrobras] e nem tudo que tem irregularidade precisa fazer CPI. O país não pode viver uma eterna CPI, tem outros meios de investigação”.Até a meia-noite de hoje os 32 parlamentares que assinaram o documento para a instalação da CPI para investigar a Petrobras ainda podem retirar os nomes da lista. O número mínimo de assinaturas para o documento ser aceito é de 27. Questionado se poderia haver retaliações do governo aos que apoiaram a criação da CPI, Lula respondeu que não.Fonte: Agência Brasil