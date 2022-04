Moura Sports é bicampeão Sub-13

Fotos: Isabela Santos Meninos de 11 a 13 anos disputaram no Campo Jiqui.

O segundo tempo terminou com empate de 1x1, sendo decidido apenas na prorrogação com dois goles do Moura Sports.A partida foi realizada no Campo Jiquí, em Neópolis, e segundo o coordenador do Departamento Amador da Federação Norte-riograndense de Futebol, Andrei Valério, a disputa foi merecida. “A final é justa. Cada equipe ganhou um turno”, disse.Além dos dois times, o campeonato foi disputado por ABC de Serrinha, América de Canguaretama, Asa Norte e Natal Futebol.Além de bicampeão, o Moura Spots leva ainda os prêmios de melhores jogador e goleiro menos vazado, com o lateral direito Paulo Guilherme e o camisa 1, Elisson.O melhor artilheiro da competição foi Leonardo Arley do América, mas o time que ganhou menos cartões amarelos, apenas 4, e levou o troféu Fairplay foi o América de Canguaretama.A partida teve arbitragem de Caio Max Vieira, auxiliado por Vinicius de Lima e João Paulo Medeiros; o delegado da partida foi Xenófanes Tito.