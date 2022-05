Paraná, apesar das dispensas, confia em vitória no Machadão

Paraná-PR Dinelson é o novo contratado do Paraná, clube que antes demitiu oito jogadores.

É que, no time, entrou um jogador e saíram oito. Quem entrou no time foi o meiocampista Dinelson - que já esteve no Paraná em 2007 e sobre o ual são depositadas grandes esperanças. Por outro lado, os dirigentes promoveram um "rodo" de assustar quaquer equipe, e dispensaram o volante Goiano (que estava há 13 anos no clube), os goleiros Gabriel e Luiz Carlos, o lateral direito Thiago Araújo, o meia Everton, os atacantes Peterson e Clênio, e o zagueiro Marcelo (que agora volta à equipe de juniores). Detalhe: antes da Segundona, o clube providenciou dez reforços.Apesar disto, os jogadores remanescentes acreditam que dá, sim, para sair de Natal com uma vitória e 3 pontos importantes. Dão até a fórmula - "Temos que ir para cima deles (do América) para vencermos o jogo. A Segunda Divisão é uma competição bem disputada, e os pontos fora de casa vão fazer a diferença”, considerou o meiocampista Davi, que foi um dos destaques do time na rodada do último fim de semana.