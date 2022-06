Portuguesa bate o invicto Figueirense e já está entre os quatro melhores

Desfalcada de sua principal estrela (Edno) e diante de um adversário que tinha 100% de aproveitamento no início de Série B. A Portuguesa "ignorou" todos esses detalhes, derrotou o Figueirense por 2 a 1, em pleno Orlando Scarpelli, neste sábado (24), e já figura entre os quatro melhores da segunda divisão nacional.Ainda invicta, a equipe de Paulo Bonamigo sobe para sete pontos, apenas dois a menos que Guarani e Vasco, as duas equipes que venceram todas as três partidas.O Figueirense, por outro lado, permanece com seis pontos e vê o fim de um bom início de Série B --havia vencido nas duas primeiras rodadas (Ipatinga e ABC).Diante disso, a era que o Figueirense aproveitasse o fator casa e momento favorável para pressionar o rival. Não foi o que aconteceu.Errou muitos passes e dava espaços para o contra-ataque. Num deles, aos 14min, Christian bateu para o gol. O goleiro Wilson deu rebote, mas Luciano Totó acabou marcando contra o primeiro dos visitantes.O time catarinense demonstrava muitas dificuldades para chegar ao gol de Fábio. Sua primeira jogada perigosa na etapa inicial ocorreu apenas aos 27min, quando Welington cruzou para o meia da área, mas Schwenck desviou errado e desperdiçou a oportunidade do empate. Mas era pouco. A torcida dava sinais de insatisfação com o fraco rendimento do time."Recuamos um pouco após o gol. No geral, o comportamento está bom, mas não podemos ficar muito atrás. É perigoso e não podemos fazer isso", admitiu o goleiro Fábio, da Portuguesa, ao Premiere FC.Para o segundo tempo, o técnico Roberto Fernandes não tinha alternativa: precisava colocar seu time no ataque. Por isso, promoveu a entrada de Clodoaldo.Nada disso adiantou. A equipe comandada por Paulo Bonamigo aproveitou os espaços para ampliar o marcador. Logo aos 9min, Christian foi lançado e teve a tranquilidade necessária para rolar para Anderson Paim fazer o segundo do time do Canindé. Nos minutos finais, Dinei desperdiçou duas ótimas oportunidades para definir a vitória dos visitantes.Não fez e ainda viu o Figueirense esboçar uma reação. Aos 43min, Roger fez bela jogada e foi derrubado dentro da área. Rafael Coelho cobrou e diminuiu.Mas não foi o suficiente para evitar o revés. A Portuguesa volta a jogar no próximo sábado, diante do Bahia, em casa. Antes, na terça-feira, o Figueirense pega o Ceará, no Castelão.Wilson; Anderson Pico, Toninho Bruno, Perone (Pedrinho), e Welington; Roger, Alê, Luciano Totó e Kássio (Clodoaldo); Schwenck (Paulinho) e Rafael Coelho.Técnico: Roberto FernandesFábio; Bruno Rodrigo, Ediglê e Erick; César Prates, Acleisson, Marco Antônio, Héverton (Preto) e Anderson Paim; Fellype Gabriel (Tatá) e Christian (Dinei).Técnico: Paulo Bonamigo: 23/05/2009 (sábado): estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)Edivaldo Elias da Silva (PR): José Amilton Pontarolo e José Carlos Dias Passos (PR).: Bruno Rodrigo, Acleisson, Preto e Erick (Portuguesa); Alê e Roger (Figueirense)Luciano Totó (contra), aos 14min do primeiro tempo; Anderson Paim, aos 9min, e Rafael Coelho, aos 45min do segundo tempo.Bahia 1 x 0 Ceará

Vasco 3 x 0 Atlético-GO

Figueirense 1 x 2 Portuguesa

Ponte Preta 1 x 2 Ipatinga

Fortaleza 2 x 3 BrasilienseJuventude x ABC (jogo que fecha a rodada às 21h).