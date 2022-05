MP solicita criação de setor de revascularização do WG

Com o intuito de reduzir o número de amputações de membros provocadas pelo diabetes, a 4ª Vara da Fazenda Pública judiciou cautelarmente o Estado do Rio Grande do Norte a reduzir a fila de pacientes que aguardam a cirurgia de revascularização ou by pass. A redução das amputações estaria ligada ao aumento no número de procedimentos que atualmente acontecem apenas no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).Hoje, o Walfredo Gurgel, Hospital de referência no atendimento de urgência e emergência, não tem estrutura para atender aos casos mais graves causados pelo diabetes, e acaba realizando apenas a estabilização dos pacientes. Para os diabéticos, a unidade acaba sendo o último caminho dos doentes, que em estado avançado, são submetidos a amputação de membros.Para a promotora de Defesa da Saúde Iara Pinheiro, a abertura de uma nova unidade para a realização dos procedimentos cirúrgicos reduziria a demanda reprimida. Os casos mais expressivos estão relacionados a revascularização e arteriografia, exame realizado para identificar os problemas vasculares.“Estamos cientes da alta demanda a qual o Estado está submetido. Por isso demos a sugestão de ampliar o serviço para o Walfredo Gurgel, já que o Onofre Lopes já realiza as cirurgias de revascularização, mas em um número bastante reduzido”, disse. A promotora explicou ainda que a maior demanda reprimida da Sesap é a de arteriografias.

No último dia 26 de março, a 47ª Promotoria de Justiça de Natal solicitou a Sesap uma relação contendo o nomes dos pacientes que aguardavam a realização da cirurgia vascular. De acordo com a o despacho, a lista enviad pelasecretaria estava incompleta.

Outra omissão mais gritante citado no desmembramento do processo aponta uma falha "ainda mais gritante" do Estado, que não trouxe qualquer informação sobre os pacientes identificados nas listagens dos autos.

De acordo com o documentos, os pacientes não estavam internados, pois precisavam de um procedimentos mais simples para a proteção da saúde. O procedimento em questão é a arteriografia. O não cumprimento do Estado às solicitações do Ministério Público podem resultar na pena sob majoração da multa fixada dos autos.