Bragantino vence e acaba com invencibilidade do Duque de Caxias O alvimegro paulista venceu na partida em que o técnico Marcelo Veiga completou 200 jogos no comando da equipe.

O Bragantino derrotou o Duque de Caxias por 2 a 0, nesta terça-feira, em Bragança Paulista, e acabou com a invencibilidade do rival na Série B do Campeonato Brasileiro.



A partida foi especial para o técnico Marcelo Veiga, que completou 200 jogos no comando do time paulista e recebeu uma placa comemorativa antes do início do confronto.



Esta foi a segunda vitória do Bragantino, ambas jogando em casa. Com o resultado, a equipe se reabilitou da derrota sofrida na semana passada, contra o Atlético-GO, e pulou para a quinta posição, com seis pontos.



Após vencer nas duas primeiras rodadas, o Duque de Caxias sofreu sua primeira derrota e caiu para a sétima colocação, também com seis pontos.



As duas equipes adotaram o esquema com apenas um atacante. Mas o Bragantino apresentou uma postura mais ofensiva que o adversário e exerceu forte pressão no início da partida.



Aos sete minutos, Bill recebeu na entrada da área e chutou forte, obrigando Vinícius a fazer boa defesa. No lance seguinte, Cadu arriscou de fora da área e o goleiro da equipe carioca evitou novamente o primeiro gol.



Mas a pressão dos donos da casa surtiu efeito aos 13 minutos. Macedo fez bela jogada individual pela esquerda, chutou cruzado no canto esquerdo de Vinícius e colocou o time paulista em vantagem.



O gol acordou o Duque de Caxias, que equilibrou a partida e teve grande chance de empatar. Aos 42 minutos, Edivaldo aproveitou uma bola rebatida na pequena área, bateu de primeira, mas Carlinhos salvou em cima da linha.



O Bragantino recuperou o controle da partida após o intervalo, mas esbarrou em uma noite inspirada de Vinícius. Aos 10 minutos, Carlinhos cabeceou após escanteio e o goleiro fez grande defesa.



O camisa 1 voltou a salvar o Duque de Caxias aos 16 minutos, em finalização de Cadu. Oito minutos depois, foi a vez de Bill ser parado, em bela finalização da entrada da área.



Mas o artilheiro do Bragantino foi mais feliz que Vinícius aos 28 minutos. Thiago Almeida cruzou rasteiro da direita, a bola atravessou toda a área e Bill apenas completou para as redes.



O time paulista teve a chance de ampliar aos 33 minutos, quando Macedo fez boa jogada pela esquerda e chutou forte, para mais uma boa defesa do goleiro do Duque de Caxias. Aos 38 minutos, Bill cabeceou sozinho na pequena área, mas mandou por sobre o gol.



BRAGANTINO 2 x 0 DUQUE DE CAXIAS



Bragantino

Gilvan; Marcelo Godri, Carlinhos e Kadu; Thiago Almeida, Macedo, Jair, Juninho, Danilo Bueno (Alan) e Sérgio Manoel (Fábio); Bill (Éverton Isidoro)

Técnico: Marcelo Veiga



Duque de Caxias

Vinícius; Oziel, Eduardo Teles (Juninho), Santiago e Paulo Rodrigues; Silva, Thiaguinho, Bruno Moreno, Clayton e Geovani (Leandro Cruz); Edivaldo (Thiago Santos)

Técnico: Rodney Gonçalves



Data: 19/05/2009 (terça-feira)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)

Auxiliares: Alexandre Antonio Kleiniche e João Lúcio de Souza Júnior (RS)

Cartões Amarelos: Carlinhos e Jair (Bragantino); Santiago, Bruno Moreno, Eduardo Teles e Juninho (Duque de Caxias)

Gols: Macedo, aos 13 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 28 minutos do segundo tempo