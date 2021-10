RN terá rede de estudos de mudança climática

Vlademir Alexandre

No entanto, essas previsões se baseiam em dados globais. Para se ter um prognóstico mais preciso será criada uma Rede de Estudos de Mudança Climática do Rio Grande do Norte, que deverá iniciar os trabalhos na próxima semana.O projeto já aprovado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) será um investimento de mais de R$ 1 milhão e a primeira pesquisa de campo para avaliar os impactos das mudanças climáticas no estado.Com o projeto, os pesquisadores pretendem prever a demanda de recursos hidricos do estado daqui a 10 ou 15 anos. "A pesquisa será dividida em dois modulos, um para o sertão e outro para a faixa litorânea", explica o coordenador da Rede, Gilmar Bistrot.Na região do semi-árido, a pesquisa irá levantar a disponibilidade hídrica para a agricultura, considerando o consumo de água para cada cultura. Os resultados irão ajudar a definir o zoneamento agrícola do estado. "O abastecimento no interior do estado, inclusive para agricultura, depende de águas armazenadas. Se o cenário climático chegar a um ponto de tornar a região do semi-árido em um clima árido, teremos sérias conseqüências", destaca.Já na faixa litorânea, a preocupação é com a demanda hídrica para o abastecimento populacional. "No litoral, o abastecimento depende de poços e do lençol freático, então iremos contabilizar esses recursos, considerando o aumento populacional".Segundo Bistrot, serão dois anos de pesquisa. Os dados coletados em campo serão usados para simular a demanda dos recursos hídricos do estado com as mudanças climáticas previstas. "Vamos analisar tudo de acordo com as informações reais atuais, formação do solo, clima, e, em cima disso, fazer a simulação para chegar a uma previsão, levando em conta as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global", esclarece.Os resultados obtidos com o estudo serão debatidos com a sociedade e órgãos públicos que com as informações em mãos poderão tomar decisões. "Vamos entregar esses dados para a sociedade e o governo que com informações mais precisas terão que abordar a problemática de anglo diferente. Nós temos a responsabilidade de entregar para as gerações futuras o estado nas condições que recebemos".A Rede terá a participação de órgãos estaduais como o Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e a Universidade Federal do Semi-árido (UFERSA).