Lei Djalma Maranhão tem novo regulamento Apesar da reformulação, algumas das reivindicações feitas por produtores culturais não serão atendidas.

A Lei Djalma Maranhão foi alvo de reivindicações por parte de produtores culturais na audiência pública sobre incentivo à cultura em Natal e região metropolitana, realizada na quinta-feira (14).



A secretaria executiva do Programa Djalma Maranhão, Scilla Gabel, informou ao Nominuto.com que o regulamento da lei municipal de incentivo à cultura foi reformulado recentemente e atende às reclamações. A atualização deve ser publicada no Diário Oficial na próxima quarta-feira (20).



“Se um dos sócios da empresa patrocinadora tivesse pendências tributárias não era contemplada pela isenção”, Scilla explicou a primeira falha. “Agora não vai mais ter isso”, disse.



Outro ponto discutido foi a questão da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “A lei fala do ISS [Imposto Sobre Serviço] e do IPTU, mas o regulamento só trazia prontamente regulamentado o ISS”, detalhou.



Entretanto, os produtores também reclamam do fato de só poderem utilizar os recursos depois de captar 40%.



“É uma questão da Lei e não do regulamento. Pode ser ainda discutido, mas é mais complicado porque depende de uma reformulação da Lei. Demanda tempo”, deixou claro.



ISS Substituto



Outro ponto bastante falado na audiência pública foi o das empresas que pagam ISS Substituto não serem contempladas pela lei de isenção fiscal.



De acordo com o Artigo 16 do Decreto nº 7.258, de 29 de setembro de 2003; o abatimento se dá apenas sobre os valores relativos ao ISS e IPTU de responsabilidade direta do contribuinte patrocinandor, excluindo o valor do imposto substituindo o valor do imposto substituído.



Scilla Gabel explica: “Uma empresa que pague R$ 20 mil do seu faturamento divididos entre ISS e ISS Substituto, só poderá utilizar 20% dos R$ 10 mil de ISS, porque é pago diretamente”.



Assim como a restrição ao uso da verba depois de ser capatada, pelo menos 40% do total, o caso do ISS Substituto está no Decreto e para ser modificado precisa passar por um processo mais demorado.