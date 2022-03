DER deve colocar fiscais em terminal e avenidas do Alecrim Sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Natal, nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar (Processo nº 001.03.016292-1).

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte – DER/RN, foi condenada a colocar fiscais no terminal e nas avenidas Coronel Estevam (9) e Presidente Bandeira (2) de Natal, com a proibição expressa de qualquer transporte de passageiros que não apresentasse a respectiva ordem de serviço para fazer a linha Parnamirim-Natal (via Terminal Rodoviário de Natal e Leprosário), mas tão somente os que foram vencedores em processo licitatório, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1 mil.



Esta foi a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Natal, nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar (Processo nº 001.03.016292-1). Ao sentenciar, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos para determinar à autarquia que tome providências fiscalizatórias e punitivas aos que prestam serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros irregularmente na linha Natal-Parnamirim.



Alegações dos autores

Os autores da ação participaram de concorrência pública para a prestação de serviços de transporte de passageiros na modalidade opcional intermunicipal e, ao serem declarados vencedores, receberam a permissão correspondente ao serviço. Todavia, paralelamente aos permissionários legalizados, surgiu o prestador clandestino do referido serviço, prejudicando os vencedores da licitação, que sofrem com a concorrência desleal em razão da falta de fiscalização.



Alegações do DER

Inconformado, o DER/RN apelou, sustentando que a forma de fiscalização constitui mérito administrativo, porque somente o administrador tem a condição de verificar a melhor maneira de coibir a prática ilegal, adequando os recursos disponíveis aos fins públicos.



Defende, dessa forma, que a sentença adentra, equivocadamente, na seara da discricionariedade, oportunidade e conveniência, ao dispor sobre como, quando e onde o Poder Executivo do Estado do RN deve exercer a fiscalização.



Esclarece que tem buscado coibir a prática ilegal do transporte clandestino, mas não pode se limitar a uma única rota, pois configuraria obstáculo aos meios de fiscalização das demais rotas. Informou ainda que, objetivando operacionalizar a fiscalização dos serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado, firmou Convênio, em 12/08/1999, com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – STTU.



Fez considerações acerca do princípio da independência e harmonia entre os Poderes, bem como sobre a autonomia administrativa e financeira.



A Procuradoria de Justiça opinou favoravelmente aos autores da ação, para manter-se a sentença.



Decisão no TJ

O relator do recurso, desembargador Amaury Moura, deixa claro que a existência de transporte coletivo irregular de passageiros intermunicipal é fato público e notório, divulgado constantemente nos meios de comunicação local. Da mesma forma, transporte clandestino na linha Natal - Parnamirim é fato incontroverso, tendo em vista o conjunto probatório contido nos autos – o próprio DER/RN admite a deficiência na fiscalização.



O desembargador elucida que a sentença nada mais fez do que determinar ao DER/RN o cumprimento de sua função fiscalizadora, não havendo interferência na oportunidade e conveniência, mas observância ao princípio da legalidade, pois se a administração está ligada à lei por um elo de vinculação, seus atos não podem refugir aos parâmetros por ela traçados.



Advertiu que, ao receberem a permissão para prestar o serviço de transporte coletivo intermunicipal, por meio do Termo de Permissão anexado aos autos, os autores obrigaram-se a pagar taxas para a efetivação da fiscalização. Assim, entende que não há que se falar em falta de previsão orçamentária para custear uma eficiente fiscalização de tais serviços, como tão alardeado pelo Departamento. Com isso, negou recurso ao DER/RN.