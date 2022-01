Verba prometida para o RN é da enchente passada

Fotos: Elpídio Júnior

“Os R$ 7 milhões fazem parte dos R$ 20 milhões prometidos em 2008”, explicou o vice-governador. Do total que o Ministério da Integração ficou de enviar, chegaram apenas R$ 14 milhões, que já contam com o recurso anunciado esta semana. A princípio a governador Wilma de Faria tinha solicitado ao Governo Federal R$ 98 milhões.Segundo Iberê Ferreira, o dinheiro só poderá ser utilizado para solucionar problemas constatados ano passado. Para os danos causados pelas enchentes deste ano, ainda nenhuma verba foi enviada pela União.O vice-governador também confirma que parte dos recursos não chegou porque as Prefeituras enviaram a documentação errada. “ Era muita burocracia, por uma nome errado a documentação volta”, relatou.Para ele, o processo de envio de verba deve ser mais rápido este ano. “Antes eram 24 documentos necessários, agora são quatro. Também realizamos um curso para a Defesa Civil de 68 municípios ”, falou Iberê Ferreira.Até o momento o Rio Grande do Norte tem 15 municípios em situação de emergência.