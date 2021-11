Seis jogadores do Potyguar estão entregues ao Departamento Médico Casos mais preocupantes são o lateral Nininho e volante Elian com uma fratura no rosto. Quirino, Tiago, Leandro Macaxeira e Roberto Goiano também estão no DM.

Não bastasse ter que reverter a derrota por 4 a 1 para o ASSU no primeiro jogo da decisão do Estadual, o Potyguar de Currais Novos tem problemas para definir os titulares que vão a campo no jogo decisivo da competição, na sexta-feira (1), em Caicó.



Seis jogadores estão contundidos e estão no Departamento Médico. O volante Elian e o lateral Nininho são os que mais preocupam a comissão técnica.



Elian foi submetido a uma radiografia que mostrou uma fratura no rosto e forçará o atleta a ser cirurgiado no dia da decisão para colocar uma placa de platina. Já Nininho quebrou um dos dedos da mão e está treinando com proteção no local.



Também estão entregues ao DM jogadores importantes do clubes como o atacante Quirino e o meia Thiago. Além deles, Leandro Macaxeira e Roberto Goiano apresentaram problemas musculares.