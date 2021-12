Prefeito de Assu cobra construção de nova barragem Prefeito Ivan Júnior participa de reunião com governadora Wilma de Faria e ministro Geddel Vieira.

O prefeito da cidade de Assu, Ivan Júnior, adiantou que vai pedir ao ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, a aceleração do processo de construção da barragem de Oiticica, que inclusive já tem o projeto pronto.



De acordo com Ivan, o município não pode continuar tendo que enfrentar as enchentes todos os anos.



“Nós não podemos mais sofrer com esse problema. Todo ano são necessárias medidas para cobrir os prejuízos causados pelas chuvas. Temos que enfrentar a sangria da barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o assoreamento do rio Assu, o que tem causado alagemnto”, explicou.



Ivan Júnior chegou à pista de pouso de Assu acompanhado da governadora Wilma de Faria e do ministro Gedel Vieira. Eles realizam sobrevoo nas áreas afetadas pelas chuvas e em seguida participarão de reunião no quartel da Polícia Militar da cidade.



“Nós vamos pedir ao Ministro a aceleração do processo de construção da barragem Oiticica que diminuirão fluxo de água na Armando Ribeiro, impedindo que novas chuvas alaguem a região”, destacou.



Segundo o prefeito Ivan Júnior, atualmente seriam necessários aproximadamente R$ 220 milhões para recuperar o prejuízo no município de Assu e elaborar soluções para impedir que a cidade seja afetada no próximo inverno.