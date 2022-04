Henrique Alves propõe ampliação do Programa Minha Casa, Minha Vida

Vlademir Alexandre Deputado quer ampliação do "Minha Casa, Minha Vida".

Henrique informou que preparou um relatório para apresentar a ministra. A proposta do deputado é de que o Minha Casa, Minha Vida seja ampliado para todos os municípios, aqueles com população de até 50 mil habitantes.“No relatório eu coloco 1 bilhão de reais a mais do que o valor previsto no programa, atualmente, que é de 16 bilhões de reais”, antecipa.Na proposta de Henrique, para estes municípios, a regra é que as famílias com “renda de 0 a 3 salários mínimos possa participar”.O deputado disse também que buscará apoio em outras instituições financeiras, além da Caixa Econômica Federal. Ele aposta na sua influência junto ao governo Lula para conquistar o pleito.“Eu acho que vou convencer o governo”, finalizou.