Menores furtam uma casa em Morro Branco Vítima aponta três menores de uma casa de recuperação como infratores.

A madrugada deste sábado foi “revoltante” para o morador de Morro Branco, Rodrigo Sá, vítima de furto por três assaltantes, que segundo ele são menores que moram na rua ao lado da sua, numa “Casa de Passagem”, que funciona como uma casa de recuperação.



Na noite de ontem, após uma alergia, Rodrigo resolveu ir a uma farmácia perto da sua casa e quando voltou, percebeu que sua casa havia sido arrombada e que seus pertences: um laptop e quatro celulares haviam sido furtados. Os vizinhos viram tudo e o sistema de câmeras registrou o momento em que os menores pularam o muro e entraram na casa, como também o momento em que eles brigavam pela partilha do furto.



“Eu resolvi ir a farmácia porque estava com alergia e nos 15 minutos que demorei, eles fizeram tudo isso”, afirma a vítima. Quando percebeu o acontecido, 0h30, a vítima foi até a delegacia de plantão da zona sul e registrou queixa.



A surpresa veio quando os vizinhos afirmaram que os assaltantes eram da casa de passagem, que fica vizinho a rua da vítima. Desde então, Rodrigo está de prontidão na frente da casa, onde espera decisão de um juiz da vara de infância para expedição de um mandado de busca e apreensão de menores.



“O menor pode roubar e se esconder nessa casa, mas o cidadão de bem tem que ficar esperando para ver a justiça acontecer”, diz revoltado a vítima.



A casa a que a vítima se refere é uma “Casa de Passagem” para jovens entre 12 e 18 anos, em situação de risco. O coordenador do projeto, Alexandre Castro afirmou que os menores tem liberdade pra saírem da casa a noite e que não pode dar certeza sobre a localização dos acusados na noite de ontem. “Aqui eles não estão presos”, lembra.



Sobre o crime, Alexandre defende. “Estamos indo a delegacia com os menores para conversar sobre o que aconteceu”, justifica.



O aspirante Carlos, que estava na Casa afirma que a polícia só pode tira-los do local com autorização. “Não podemos força-los a sair sem a autorização da polícia e da justiça”, diz. O policial também explicou que a medida é de “proteção para adolescentes” e está assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.



Casa de Passagem

As Casas de Passagem são abrigos para crianças e adolescentes, de 12 a 18 anos, em situação de risco. O projeto conta com três sedes em Natal, uma no bairro de Morro Branco – onde aconteceu o crime -, outra no Parque das Colinas e em Petrópolis.



Os jovens que participam do projeto tem direito a moradia e alimentação diariamente. Sobre a liberdade de “ir e vir”, o coordenador afirma que não tem controle “total” das saídas noturnas dos jovens.



