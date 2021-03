Eleição termina e novo presidente da Unimed será anunciado após assembléia Nome do novo presidente só será anunciado após a assembléia geral ordinária que está sendo realizada neste momento.

A votação que definiu o novo presidente da Unimed terminou às 19h desta quinta-feira (26). Com isso, as três urnas que estiveram à disposição dos cooperados desde as 9h já foram abertas e a apuração concluída.



Contudo, o nome do novo presidente só será anunciado após a assembléia geral ordinária que está sendo realizada neste momento.



De acordo com a assessoria da Unimed, do total de 1242 cooperados aptos a votar, 1096 compareceram as urnas. Três candidatos disputam a presidência, Carlos Dutra, que encabeça a chapa Unimed de Todos, Antônio Araújo, e Geraldo Ferreira.



A Unimed possui atualmente uma carta com 107 mil clientes. A arrecadação na cooperativa passa dos R$ 20 milhões.