Pagamento de INSS é válido somente por 60 dias Após prazos, beneficiário tem que procurar a Agência da Previdência Social (APS).

O pagamento dos benefícios como aposentadoria e pensão tem prazo de 60 dias nas agências bancarias antes de voltar para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Após essa data, o valor do beneficio volta para o INSS e só pode ser desbloqueado com comparecimento do aposentado ou pensionista.



Estão incluídos no regime, os beneficiários que recebem da Previdência Social através do cartão magnético. Em abril, o cartão foi opção de quase 15,2 milhões de beneficiários, sendo quase 10,2 milhões na área urbana e pouco mais de 5 milhões na área rural.



Quem opta pelo cartão, não paga tarifa e ainda há duas opções de recebimento: depósito em conta corrente e o PAB (Pagamento Alternativo de Benefício), por meio de ordem de pagamento.