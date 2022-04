Circuito Universitário de Cultura e Arte é lançado em Natal

O Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE (Cuca) já existe em vários Estados do país, mas no Rio Grande do Norte a novidade será lançada nesta sexta-feira (15), no auditório da Biblioteca Central Zila Mamede. No mesmo evento, será empossada a nova gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFRN, a partir das 19h.A chapa 1, “No Sonho, na Arte, na Luta”, ganhou as eleições de 29 de abril com 80% dos votos da comunidade universitária e comemora a partir das 20h30 no Circo TropaTrupe (próximo ao Departamento de Fisioterapia) com os grupo Pau e Lata, apresentando o show “Sinferia”; a Xaranga do Riso, do grupo Artes e Traquinagens e o Forrozão Tua Mãe é Minha Boy.O Cuca objetiva articular os movimentos sociais de Cultura da UFRN e da cidade, promovendo não só o intercâmbio e a produção cultural, mas também debates na área político-cultural.“O trabalho é endógeno, articulado dentro da Universidade, mas pretendemos discutir diferentes políticas públicas para toda a cidade”, disse o coordenador Rodrigo Bico.Segundo ele, o circuito cultural é uma reformulação do extinto Centro Popular de Cultura (CPC), que na época da Ditadura Militar, promovia movimentos culturais.“O Cuca veio substituir o CPC, que na época era restrito ao eixo Rio - São Paulo. O Cuca traz a ideia de nacionalizar”, diz Rodrigo.O grupo também promoverá o Cine Cuca, para discutir o cinema brasileiro e ciclos de debates com gestores culturais.Em curto prazo, destacam-se as atividades do Pontão de Cultura da UNE, que articula os pontos de cultura do estado para apresentações e oficinas dentro da UFRN, e a 2ª Grande Virada Cultural - 50 horas para 50 anos do DCE, realizada entre 17 e 19 de junho.Ainda se desenvolvendo enquanto grupo, o Cuca tem a participação da Tropa Trupe Cia de Artes, Grupo Ser Ecológico, C.A. de Educação Artística, DCE e o C.A. de Comunicação como apoiadores e convida interessados.Para acompanhar as ações do DCE, acesse www.dce.ufrn.br