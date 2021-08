Corregedoria apura pistolagem praticada por policiais potiguares na PB O agente de Polícia Civil Sandoval Claudino dos Santos e do sargento PM Francisco de Assis Azevedo são acusados de terem participado do assassinato de um comerciante.

O corregedor geral da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Pereira, e o corregedor auxiliar, Romualdo Galvão Junior, foram à Paraíba na semana passada para apurar o envolvimento de dois policiais potiguares em um crime de pistolagem na cidade de Picuí.



O agente de Polícia Civil Sandoval Claudino dos Santos e do sargento PM Francisco de Assis Azevedo são acusados de terem participado do assassinato do comerciante Celso Jacinto Tibúrcio Melo, fato ocorrido no dia 16 de abril do ano de 2005. Sandoval está preso atualmente em Picuí e Francisco de Assis, no Comando Geral da PM.



Conforme os autos do processo nº 0272006001710-3, que tramita na Justiça paraibana, os policiais foram contratados por Francisco Fandemarcos de Souza (também preso em Picuí), sequestraram a vítima após ele sair da Ceasa, em Natal, e o executaram em Picuí.



Inicialmente o processo tramitou pela Comarca de Natal, tendo juiz declinado o feito para a Comarca de Picuí, local onde acontecerá julgamento dos policiais. Conforme a Corregedoria, foi determinado a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do APC e uma Sindicância em desfavor do PM que servirá de lastro para um futuro Conselho de Disciplina que poderá culminar com a expulsão dos policiais.



Prisão

Sandoval Claudino dos Santos foi preso no dia 27 de março passado pela equipe da Delegacia de Capturas (Decap). Os policiais cumpriram mandado expedido pelo juiz paraibano Mario Lucio Costa Araújo.



De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Capturas (Decap), delegado Maurílio Pinto de Medeiros, o agente Sandoval Claudino foi preso dentro da própria delegacia onde trabalha, no 13º Distrito Policial, na zona Norte de Natal.