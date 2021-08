Rexona-Ades conquista hexa da Superliga Feminina de Vôlei

Site da CBV Jogadoras do Rexona-Ades festejam título da Superliga

A final foi contra o Finasa-Osasco. Uma partida nervosa, decidida nos detalhes e que só chegou a termo no "tie-break" encerrado por volta das 12h30.As parciais foram de 25-22 (o Rexona aproveitou as falhas do Finasa no set inicial), 21-25 (as pailistas se recuperaram), 18-25 (o Finasa oi se mantendo na frente), 27-25 (o Finasa estava prestes a liquidar o jogo no "match point" por 3 sets a 1 quando o time caricoa reagiu e orçou o "tie-break") e 15-12 (O Finasa se mantinha na frente, ams sem constância, o que fez o Rexona se aproximar, marcar quatro pontos seguidos, passar à frente e vencer o jogo no aperto). Com isto, o Finasa-Osasco colecionou a quarta derrota seguida para o time carioca.