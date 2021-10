Hoteleiros encaram gripe suína como oportunidade para Natal ABIH acredita que cancelamento de voos ao México pode beneficiar turismo internacional no RN.

A Associação Brasileira da Indústria da Hotelaria no Rio Grande do Norte está encarando o surto de gripe suína no México como uma oportunidade para o turismo do Estado. Isso porque vários voos estão sendo cancelados para aquele país e Natal pode entrar como alternativa aos estrangeiros que buscam o clima tropical.



Essa pelo menos é a expectativa do presidente da ABIH, Enrico Fermi. “Nós estamos vendo toda essa situação como oportunidade para o turismo. Já conversamos com operadores internacionais e tivemos a notícia de que vários voos para Cancun, por exemplo, foram cancelados hoje [27]”, afirmou.



Com isso, a Associação Brasileira da Indústria da Hotelaria no Rio Grande do Norte pretende atrair o turismo internacional que antes iria ao México para Natal. “Estamos trabalhando nesse sentido. Então, por enquanto encaramos a gripe suína como oportunidade. Não há nada de anormalidade por aqui”, ressalta Enrico.



O clima de tranqüilidade também foi repassado pelo secretário estadual de Turismo, Fernando Fernandes. Ele declarou ao Nominuto.com que, até o momento, tudo continua como antes no Rio Grande do Norte.



“Estamos aguardando um posicionamento tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde. Se eles passarem algumas orientações nós vamos cumpri-las com certeza”, explicou.



De acordo com Fernando Fernandes, não há, inclusive, com que se preocupar tendo em vista que a vinda de mexicanos ao Estado é muito baixa. “Em relação aos espanhóis, nesse período do ano, em que registramos baixa, não temos voos charters daquele país, apenas da Itália e Holanda”.