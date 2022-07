Desmancha na boca

Elpídio Júnior

Apfelstrudel

participou da aula de massa folhada e conheceu vários doces feitos a partir da massa que consegue ser crocante e macia ao mesmo tempo.A sobremesa escolhida foi o doce Apfelstrudel, mais conhecido como Strudel. Garrido explica: "Apfel em alemão quer dizer maçã". É por este motivo, para não fugir da receita original, que o recheio deve ser da fruta, podendo ser incrementado com outros ingredientes. A receita feita com massa folhada é alemã. "O strudel austríaco é com uma massa de pão sírio", disse o professor.A massa folhada leva tempo para ser preparada, mas o resultado é satisfatório. Apesar de não haver fermento na receita, o doce cresce. "A grande quantidade de manteiga (ou margarina) funciona como fermento", Garrido avisa.Vol au vents, trust montblanc, fatias delícia, palmier e mil folhas foram pinçados da cozinha europeia para o caderno de culinária da turma.Filho de padeiro, Jackson foi aluno e professor do curso do Senac, no Hotel Barreira Roxa. Apesar de ser especialista em confeitaria, também faz "cozinha quente". Hoje, tira o sustento das aulas que oferece a cada estação no Lojão das Festas, localizado na Cidade Alta e em Parnamirim.O próximo ciclo de oficinas será em junho e terá um cardápio diversificado, com receitas que vão de croquetes de milho verde a doces finos e moldados. Cada oficina é uma especialidade da gastronomia. Com uma duração de 3h, as aulas custam R$ 10 ou R$ 20.

Massa folhada





Serviço

1 Kg farinha de trigo1 Kg de margarina para folhados (gelada)1 colher (sopa) de açúcar1 colher (café) de sal1 colher (sopa) de vinagre branco300 ml de água gelada2 maçãs cortadas embebidas em suco de limão100g de passas ao rum50g de cerejas em calda cortadasCanela em póAçúcarAbra a farinha de trigo sobre uma superfície de mármore ou alumínio e coloque 200g da margarina especial para massa folhada, vinagre, açúcar e sal. Ao amassar a mistura, adicione a água gelada aos poucos. Faça uma bola da massa e cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 30 minutos. Depois, faça dois cortes transversais, formando uma cruz e espalhe suavemente a massa com um rolo.É hora de cortar o tablete da margarina em grandes pedaços e embrulhá-los na massa. Abra o volume com o rolo de confeitaria, formando um retângulo. Dobre ao meio, abra novamente e divida em três partes, fazendo duas novas dobras como um envelope. Leve à geladeira, envolta em pano úmido e deixe descansar. Após uma hora, dobre um quarto da massa dos dois lados e, em seguida, ao meio.Mais uma vez, coloque a massa na geladeira por uma hora. Repita as duas operações, levando sempre à geladeira. Vale lembrar que esta massa serve também para receitas salgadas. Abra a massa, coloque as frutas do recheio e polvilhe com canela e açúcar. Ao fechar a massa, passe gema de ovo com um pincel para dourar. Leve ao forno médio para assar, por aproximadamente, 30 minutosOficina de GastronomiaChef Jackson GarridoLojão das FestasRua: Vigário Bartolomeu, 587Centro - NatalFone: 84 3202-3441