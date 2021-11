STF retoma julgamento da Lei de Imprensa

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quinta-feira (30) o julgamento da ação em que o PDT questiona a Lei de Imprensa (Lei 5.250, de 1967) e pede sua revogação, alegando ser incompatível com a Constituição Federal de 1988.Na votação de 1° de abril, já proferiram seus votos os ministros Carlos Ayres Britto, relator da matéria, e Eros Grau. Ambos votaram pela procedência da ação e revogação total da legislação questionada.Decisão liminar de fevereiro do ano passado já suspendeu 22 dispositivos dos 77 artigos da lei. A decisão autorizou os juízes de todo o país a usar os Códigos Civil e Penal como base legal em questões que seriam apreciadas com base nos dispositivos suspensos.Nesse momento, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, primeiro a votar na sessão de hoje (30), lê seu voto. O ministro Eros Grau não participa da sessãoFonte: Agência Brasil