Megasena acumula de novo

Ninguém acertou as dezenas sorteadas do concurso 1.064 da Mega-Sena neste sábado (11), em Londrina, informou a Caixa Econômica Federal.



Confira as dezenas sorteadas:



04- 16- 19- 28- 29- 49



A estimativa do prêmio para o próximo concurso, no dia 15, é de R$ 17 milhões.



Ainda de acordo com a Caixa, 74 apostas acertaram a Quina e devem ganhar R$ 15.699,66 cada uma.



Outros 5.517 bilhetes acertaram a Quadra e receberão R$ 210,58.