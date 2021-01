Dupla armada e montada em cavalo troca tiros com PMs em Cidade Nova Um deles invadiu residência, fez réfem, mas foi morto. Ele foi identificado como ex-presidiário. O comparsa dele está foragido.

Um tiroteio entre policiais militares e dois homens armados montados em um cavalo, provocou pânico em moradores e pessoas que passavam em Cidade Nova, zona Oeste de Natal,



A troca de tiros foi no começo da noite quando a dupla montada no cavalo passou atirando pelas ruas e a polícia foi acionada. Ao perceberem os PMs, eles fugiram em direções diferentes.



De acordo com o comandante de Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, um deles, o ex-presidiário Francinaldo Leonel do Nascimento, 22, entrou em uma casa e fez o morador como réfem.



Os policiais invadiram a casa e o acusado atirou contra os PMs, que revidaram e acertaram Francinaldo. Ele não resistiu e morreu no local. Um policial millita foi baleado de raspão no ombro, mas passa bem.



*Matéria atualizada às 21h18 para acréscimo e atualização de informações.