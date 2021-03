Sarney diz que diretora não trabalhou em suas campanhas políticas

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), negou nesta sexta-feira (27) que a diretora de Comunicação Social da Casa, Elga Mara Teixeira Lopes, tenha trabalhado em suas campanhas políticas.Reportagem publicada no jornal O Globo diz que Elga é funcionária do Senado, mas chegou a se ausentar por dois meses para fazer campanhas políticas de parlamentares e candidatos a cargos nos Executivo em vários estados, recebendo ao mesmo tempo pelas atividades no Congresso Nacional e pelo trabalho extra.“Para mim ela não fez campanha política”, afirmou Sarney. “Pelo menos no que se refere à minha campanha no Amapá, ela não trabalhou pra mim”, completou.Questionado sobre a suposta participação de Elga em outras campanhas, como a do prefeito de Recife, João Paulo (PT-PE), Sarney disse que a pergunta deveria ser feita à própria funcionária.Sobre os cortes no número de diretores que o Senado vem fazendo, nenhum senador quis se pronunciar hoje (27). O 1º secretário da Casa, Heráclito Fortes (DEM-PI), discursou no plenário sobre a Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal, que investiga a empreiteira Camargo Corrêa.Para ele, as denúncias sobre envolvimento de partidos políticos são uma tentativa de mudar o foco de investigação. O senador passou pela imprensa sem dar declarações a respeito das mudanças nas diretorias da Casa.