Música para o corpo

Foto: Agecom/UFRN O grupo Pau e Lata é composto por cerca de 250 integrantes de todas as idades

Como se desenvolve o projeto

Mais que um grupo apenas, o Movimento Pau e Lata, desenvolvido durante catorze anos, coordenado por Danúbio Gomes, tem 11 núcleos espalhados por todo o estado atualmente, com pessoas de todas as faixas etárias. Eles tiram som de praticamente tudo que vêm à mente, reaproveitando latas de metal, tambores plásticos, panelas, canos de automóveis.Aliam não só a idéia da reciclagem, da retirada de sons de lugares pouco convencionais, da descoberta do corpo como extensão e sentido, mas chamam atenção para o trabalho autoral e para a releitura das melodias. São cerca de 250 crianças, jovens e adultos se integrando, mostrando que seus corpos fazem parte dos instrumentos tocados. Juntos, melodia e corpo se tocam reciprocamente.Cada componente colabora para dar identificação cultural ao projeto. Segundo seu idealizador, Danúbio Gomes, o repertório tem ligação com a capacidade de imaginar, de criar sons, revelando o indivíduo, a produção de instrumento e o uso que cada um dá ao objeto criado. "Trabalhamos com teoria aliada à prática, e teoria musical. Nosso som tem relação com nossa forma de viver, com nossos traços físicos", comenta. Danúbio conta que é um aprendizado constante, e que mais que mostrar seu trabalho, se sente na obrigação de educar através da música.Em 2008, as batucadas, que não são classificadas como cultura popular, nem erudita, puderam ser conferidas durante a programação cultural da Cientec. Durante a feira o som retirados das sucatas se uniu aos arranjos executados pela Orquestra Sinfônica do RN, regida pelo professor André Muniz. "Musicalmente [o Pau e Lata] revela uma forma mais primitiva. A primeira manifestação musical é o ritmo. No momento que se utiliza sucata, transformando o que já não serve em expressão rítmica, isso é música. Eles brincam e extraem a idéia de que se pode fazer música de tudo", explica o maestro André Muniz.Os integrantes do Pau e Lata aprendem a se relacionar com a música através das oficinas. A própria idéia de reutilização de materiais destaca a importância que a reciclagem e o reaproveitamento de objetos têm na formação das pessoas.Com a ação são discutidas questões que se referem à sexualidade, ao gênero e a participação, estimulando o espírito coletivo, a formação cidadã, no qual o percussionista se descobre como participante e construtor do processo sócio-cultural, transformador da sua própria realidade.Durante os encontros, que são semanais, os ensaios rítmicos aprofundam os códigos musicais da cultura. É tudo feito utilizando um repertório variado, misturando cirandas, afoxés, samba, reggae, maracatus, aliados a outras composições próprias que através do emprego simultâneo de estruturas rítmicas diferentes resulta nas produções denominadas de suíte "funkeada", "maracatuzada", sonata ao fogo encantado e na homenagem a alguns mestres da sonoridade brasileira, Jackson do Pandeiro, João Gilberto, Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal. A composição dos ritmos se dá de forma coletiva. Os grupos se reúnem, estudam teoria musical, praticam exercícios, inclusive de improvisação, para melhorar a compreensão.A sonoridade desses instrumentos "novos" que são construídos a partir da forma de viver, dos traços físicos de seus criadores, não nega a influência das mais variadas raízes, desde afoxés a maracatus e encontra reforço na pesquisa que desenvolve em parceria com a UFRN na forma de projeto de extensão.No momento, o desafio é tratar da confusão de ritmos. Sinfeiria, novo espetáculo do grupo, é o mais atual objeto de pesquisa do Pau e Lata. A proposta é apresentar composições autorais, arranjos nascidos da experimentação de sons que ganharam uma estética sinfônica.Brevemente, as pessoas poderão assistir o resultado dessa pesquisa musical assistindo ao espetáculo do grupo. Será como ir à feira das sinfonias e experimentar a composição dos arranjos criados pelo grupo musical.