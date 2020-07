Patu: Xanxan responderá por irregularidades na campanha eleitoral

Vlademir Alexandre Xanxan é acompanhado por multidão nas ruas de Patu.

O prefeito em exercício e candidato da coligação “União e Trabalho”, Alexandrino Suassuna (PMDB), conhecido por Xanxan, está sendo investigado pelo Ministério Público por transferir servidores públicos de cargos em meados de fevereiro.A denúncia foi feita ontem (28) à tarde, e o promotor eleitoral, Cládio de Melo Ferreira, não sabe precisar quantas pessoas foram deslocadas ou quais cargos foram atingidos. Caso ela seja comprovada, Xanxan pode pagar uma multa e ter as transferências anuladas. O registro de candidatura dele não corre o risco de ser afetado.Xanxan é presidente da Câmara Municipal de Patu e está prefeito da cidade desde 1º de janeiro porque Ednardo Moura (PSB), eleito em outubro com mais de 50% dos votos, teve o registro cassado por problemas junto ao Tribunal de Contas da União. A posse do novo prefeito será dia 27 de março.