Lateral Thoni desembarca em Natal e reforça o América Jogador vem da Chapecoense/SC para ocupar a lateral-direita do alvirrubro nesta série B.

Complementando o planejamento para a disputa da Série B do Brasileiro, à diretoria do América apresenta mais um reforço nesta sexta-feira.



O lateral direito Thoni, um dos principais destaques do Chapecoense/SC, acaba de chegar em Natal. O atleta realizará exames médicos e, se nada de anormal for constatado, assinará contrato com o Mecão.



"A diretoria do América trabalha para reforçar a equipe, estamos correndo atrás de bons jogadores, logicamente que se encaixem a realidade do clube, estamos montando uma equipe bastante competitiva", conta o presidente do clube José Rocha.



::FICHA TÉCNICA::

Nome: Thoni Jarbas Santos de Amorim

Apelido: Thoni

Posição: Lateral

Nascimento: 26/11/1979

Naturalidade: Bahia

Altura: 1,67m

Peso: 65kg

Clubes: Caxias-RS, Veranópolis/RS, Glória/RS, Joinville/SC, Atlético de Ibirama/SC, Paraná Clube/PR e Londrina/PR.



Fonte: Site oficial do América