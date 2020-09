Fátima Cardoso: “O governo usou uma maquiagem” A coordenadora do Sinte-RN tratou como insuficiente a proposta do secretário estadual de educação Ruy Pereira.

Nesta terça-feira (10), a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte-RN), Fátima Cardoso, explicou as motivações para a recusa das novas propostas da Secretaria de Educação, Cultura e do Desporto (SEEC). Ela disse que o governo tentou usar uma maquiagem para justificar o aumento e o reajuste salarial em algumas classes da categoria.



A coordenadora explicou que as novas soluções encontradas pelo secretário estadual de Educação, Ruy Pereira, são insuficientes e não atendem à implantação do piso. Para ela “as gratificações conseguidas pelo tempo de serviços não podem ser consideradas como reajuste e, sim, como benefícios adquiridos pelos servidores”, disse.



Outro ponto debatido pelo Sinte foi a implantação do plano de cargos e salários. No entanto, as novas propostas foram consideradas como “um avanço” para os coordenadores do sindicato. Isso porque houve a atualização do percentual envolvendo a ascensão horizontal e vertical.



Agora, os professores tentam marcar uma nova audiência com a governadora Wilma de Farias para a discussão dos pontos em suspensão, uma vez que as possibilidades junto a secretaria de educação foram encerradas. “Quando saímos ontem (9) da reunião com Ruy Pereira, não garantimos que seria o final da greve”, disse.



Em conjunto com professores da rede estadual, os servidores do município também seguem fora das salas de aula. Uma proposta foi apresentada à Secretaria Municipal de Educação, contudo, sem sucesso. “Eles pediram um prazo para ‘organizar a casa’ e prometeram que conversaríamos em junho”, falou Fátima.



Entretanto, a volta às aulas não foi confirmada. Os professores aguardam uma reunião com a prefeita Micarla de Sousa para tentar uma solução para o impasse.