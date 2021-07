Enduro da Grande Natal tem programação confirmada Prova acontece no fim de semana com presença de nomes nacionais da modalidade. Etapas potiguares valem pelo Campeonato Brasileiro de Enduro FIM.

Neste final de semana (18 e 19), o evento na capital potiguar dá início ao o Enduro da Grande Natal, válido pelo Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, com expectativa de receber uma média de 100 competidores, entre eles grandes destaques nacionais.



A programação já está definida. Na sexta-feira (17), a organização realiza o briefing, encontro tradicional com os pilotos que antecede a disputa, marcado para as 20h, no Hotel Beach Resort.



No sábado (18), as primeiras motos partem às 11h, em Ponta Negra, após as vistorias técnicas, e retornam por voltas das 17h. Já no domingo (19), a largada acontece às 9h e a chegada às 13h, seguida da divulgação dos resultados e premiação dos campeões, também em Ponta Negra.



O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM deste ano terá 14 etapas, realizadas em três regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste e Sul). O Enduro da Grande Natal é válido por duas etapas delas e por duas do Campeonato Norte-riograndese da modalidade.



Os cenários das provas potiguares serão os terrenos arenosos de Pium e Pirangi do Sul, na região metropolitana de Natal, totalizando um desafio com mais de oito quilômetros de especiais em linha reta, uma especial em circuito de 2.3 quilômetros e um Extreme Test em um clube fechado.



Disputas acirradas



Com a presença de grandes nomes da modalidade de todo o país, a "briga" pelo título do Enduro da Grande Natal promete ser eletrizante. De olho na liderança e com a perspectiva de repetir os resultados do ano passado, os campeões de 2008 Nielsen Bueno, Martinho Duarte, Gregório Caselane e Rafael Gaertner são algumas das presenças mais esperadas para essa prova de abertura.



Programação



Sexta-feira (17/04)

A secretaria de prova abre das 10h às 22h;

Briefing - 20h, no Beach Resort;

Festa do evento - às 22h no espaço do Chapplin.



Sábado (18/04)

A secretaria abre às 8h;

Vistorias - 9h;

Parque fechado - abre às 9h30 e fecha às 10h30;

Largada - 11h (Praia Shopping);

Previsão de chegada - 17h (Praia Shopping).



Domingo (19/04)

Largada às 9h (Praia Shopping);

Previsão de chegada às 13h (Praia Shopping);

Resultados e Premiação às 17 horas (Praia Shopping).



Fonte: Assessoria de imprensa Enduro da Grande Natal