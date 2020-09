Homem é morto em Nossa Senhora da Apresentação A vítima fugia de um homem ainda não identificado e se escondeu na casa de uma senhora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta terça-feira (10), no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, zona Norte de Natal.



De acordo com informações do comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, a Polícia Militar recebeu uma chamada no fim da manhã de uma pessoa informando que sua casa, na avenida Santarém, foi invadida por um homem baleado.



O homem era Severino Sales Filho, de 45 anos, natural de Guamaré. Ele informou que estava fugindo de um homem, mas não o identificou e que durante a fuga foi atingido várias vezes nas costas.



Quando os policiais chegaram à casa da mulher, a vítima já estava sem vida. Ninguém na vizinhança conseguiu identificar o suspeito ou dizer o motivo do crime.