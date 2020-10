Sandro Hiroshi assina contrato com o América

Divulgação/Site do América Sandro Hiroshi chegou ontem e assinou contrato nesta sexta (13)

O site oficial do América confirmou na manhã de hoje a contratação do atacante Sandro Hiroshi, notícia publicada com exclusividade no portal Nominuto.com na noite de ontem.

O atleta que chegou ontem a Natal jantou com um ex-companheiro de equipe e tratava de seu ingresso no time rubro em sigilo com o presidente do clube, José Vasconcelos da Rocha.

Veja abaixo a notícia do site na íntegra:

O atacante Sandro Hiroshi, ex-São Paulo, ex-Flamengo e recentemente no futebol coreano, acaba de assinar contrato com o América. O jogador vem somar a equipe pra disputar o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Série B.





Natural de Araguaiana-TO, o jogador, hoje com 29 anos, teve passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, mas foi no São Paulo que teve projeção. Revelado pelo Tocantinópolis, Hiroshi chegou ao futebol paulista através do Rio Branco, de Americana, e, após ser considerado a revelação do Paulistão, em 1999, foi contratado pelo Tricolor paulista. Deixou o Brasil há três anos para se aventurar no futebol da Coréia do Sul.





O jogador pediu aproximadamente 30 dias para se condicionar fisicamente.

Ficha do craque





Nome completo: Sandro Hiroshi Parreão Oi

Posição: Atacante

Apelido: Sandro Hiroshi

Nascimento: 19/11/1979

Nacionalidade: Brasil

Naturalidade: Araguaína/TO

Altura/Peso: 1.75m/69kg





Últimos Clubes





2008/09 - Chunnam Dragons (Coreia do Sul)

2007/08 - Chunnam Dragons (Coreia do Sul)

2006/07 - Chunnam Dragons (Coreia do Sul)

2005/06 - Daegu FC (Coreia do Sul)

2005/06 - Chunnam Dragons (Coreia do Sul)

2004 - Figueirense

2004 - Guarani

2003 - Figueirense

2002 - Flamengo

2002 - São Paulo

2001 - São Paulo

2000 - São Paulo

1999 - São Paulo

1999 - Rio Branco-SP