Casos de dengue caem 28,6% no Brasil

As notificações de casos de dengue no Brasil caíram 28,6% nas primeiras dez semanas deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde, até o dia 7 de março foram registrados 114,3 mil casos contra 160,1 mil em 2008.Para o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovanini Coelho, é necessário analisar os dados com cautela, pois o período entre janeiro e maio é o mais crítico. Segundo dados do ministério, nesse intervalo ocorrem cerca de 70% das notificações.O balanço também aponta que, este ano, foram registrados 235 casos de febre hemorrágica causada pela dengue, com 16 mortes e 368 casos de dengue com complicação, com sete mortes.“É importante destacar que nós tivemos uma redução global de quase 30% e uma redução também importante nos casos de febre hemorrágica [em 2008, foram 1.069 casos]”, disse Coelho.Apesar da diminuição global, alguns estados registraram aumento no número de casos da doença: Bahia (27,3 mil em 2009 contra 6,6 mil em 2008), Acre (11,9 mil contra 524), Roraima (1,9 mil contra 740), Amapá (952 contra 427), Minas Gerais (19,1 mil contra 9,6 mil), Espírito Santo (13,7 mil contra 2,8 mil) e Mato Grosso do Sul (2,8 mil contra 1,5 mil).“Esse alerta permanente de manutenção das atividades de prevenção e controle se deve ao fato de não termos uma vacina contra a dengue”, disse o coordenador.Segundo Coelho, a mobilização para evitar o agravamento dos quadros de dengue será intensificada. O ministério investiu, nos últimos cinco meses, R$ 1,08 bilhão para o combate e a prevenção da doença. O dinheiro está sendo usado para capacitação de pessoal, compra de equipamentos e aquisição de inseticidas.

Fonte: Agência Brasil