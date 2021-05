Três meses de governo. Ufa!

Vlademir Alexandre Micarla completa 100 dias de gestão na próxima sexta-feira (10).

“Eu sei que temos que recuperar a saúde, limpar o lixo da cidade, dar segurança ao povo que não aguenta mais tanto descaso. Mas, a partir de agora, a prefeitura vai estar nas mãos de uma mulher valente que não tem medo de trabalho, nem de cara feia. E vai colocar tudo em ordem contando com a parceria daqueles que a elegeram para melhorar a capital potiguar”, continuou Micarla de Sousa naquele momento, considerado por ela ímpar da sua carreira política.Antes de assumir a cadeira, a pevista conseguiu a atenção da imprensa ao fazer suspense na escolha do seu secretariado que, aliás, chamou a atenção pela presença de profissionais renomados em suas áreas. Até ex-dirigente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird) veio pra cá! Carlos Guedes foi uma indicação do fiel escudeiro de Agripino, o atual secretário de Planejamento Augusto Viveiros. Para uma das suas novas secretarias, trouxe o ex-deputado João Faustino, que está atualmente no gabinete do governo de José Serra em São Paulo.Micarla de Sousa chegou com pompa de quem trazia o novo para Natal e de que iria revolucionar na sua administração. Mas ninguém disse que seria fácil e nesses três primeiros meses o governo do “quando a gente quer a gente pode” se deparou com situações que estão além da vontade de quem quer fazer.Para começar, Micarla começou a sua gestão alegando problemas nas contas. Na época, uma coletiva de imprensa foi convocada para anunciar que a administração de Carlos Eduardo havia deixado um rombo de R$ 123 milhões para pagar, o que de imediato, atrapalharia os seus planos. No entanto, cálculos para lá e para cá, uma auditoria apontou que em vez de despesas, a gestão passada deixou R$ 10 milhões em caixa. A partir daí, isso deixou de ser desculpa para eventuais descumprimentos de promessas.Ao mesmo tempo, encontrou uma Saúde caótica que desde a escolha do secretário lhe causou dor de cabeça. Ninguém queria carregar este peso e, o único que aceitou não aguentou a pressão, aliada a pouca quantidade de recursos disponíveis, e entregou o cargo. Levi Jales preferiu a tranquilidade do seu consultório médico. Mas antes dele, a prefeita já sofreria com as primeiras baixas no seu governo que mal completara 90 dias.Fernando Rezende, nomeado para chefiar o Gabinete Civil, preferiu retornar ao TRF (Tribunal Regional Federal) em Recife, onde é assessor do desembargador Marcelo Navarro. Lembra de Carlos Guedes, o senhor Bird? Ele acabou se afastando da secretaria de tributação para cuidar da saúde de sua esposa. Quem segurou as pontas para o amigo que deve voltar ao cargo nesta semana foi Viveiros.João Faustino, secretário de articulação política, sentiu saudade de São Paulo e voltou para lá, onde trabalhará na campanha de Serra para a Presidência da República.Por essa, gestor nenhum esperava. Desde que assumiu de vez o comando da capital, Micarla de Sousa segue um ritmo pesado de trabalho, tanto é que há algumas semanas estava em seu gabinete quando passou mal e foi levada às pressas para um hospital.Se a prefeitura pudesse ser tocada apenas pelo esforço pessoal da gestora... Mas não há como: ela tem que dividir responsabilidades. Caso os seus primeiros meses de gestão pudessem ser avaliados pelo seu desempenho durante as viagens que fez à Brasília, sem dúvida, o resultado seria positivo.Durante a campanha, à sombra de Agripino, grande adversário de Lula no Senado Federal, Micarla de Sousa combatia o discurso de que não teria acesso aos recursos do Governo Federal. Quem apostou nisso perdeu feio. Em todas as audiências com os ministros do líder petista, o encontro com Dilma Rousseff coroou as andanças da pevista. Ela saiu do gabinete da “mãe do PAC” com a promessa de liberação de R$ 107 milhões para investimentos de obras estruturantes em Natal.No entanto, a Reforma Administrativa anunciada antes dela assumir o cargo só nesta última quinta-feira (2) chegou às mãos dos vereadores, assim mesmo apenas aos da situação. A oposição teria acesso apenas no dia seguinte.