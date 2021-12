Dickson Nasser garante voto para Rogério e Wilma em 2010

Elpídio Júnior Dickson Nasser: permanência garantida no PSB.

Um dos que esteve ao lado de Rogério Marinho na disputa interna do PSB que culminou com a saída do deputado federal da legenda, Dickson Nasser não pretende seguir o mesmo rumo do companheiro, tampouco entrar em confronto com a governadora Wilma de Faria. Segundo Nasser, a escolha de Rogério pelo PSDB foi adequada.“Ele considerou que era o partido que mais se alinhava à postura dele. Ele teve vários convites, mas escolheu o que achou melhor”, explicou.Mesmo com a distância entre Rogério Marinho e a governadora Wilma de Faria, Dickson Nasser garante que estará com os dois nas eleições de 2010. “Só tenho dois votos garantidos: o de Rogério para deputado federal e o de Wilma para o Senado”, garantiu o candidato a deputado estadual na próxima eleição.