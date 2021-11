Gripe suína atinge futebol do México Partidas de futebol estão sendo realizadas com portões fechados para não disseminar a doença.

Em virtude da epidemia de gripe suína no México, que matou mais de dez pessoas no país, o torneio Clausura está sendo disputado com os portões fechados.



A medida é para evitar a disseminação da doença. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, pelo representante do jogador potiguar Sinha, Gilberto de Nadai. Sinha atua no time mexicano do Toluca.



Segundo o dirigente, em recente contato com o jogador por telefone, o atleta informou que a recomendação do Governo é para que se evite aglomerações e sair de casa, e, se sair, usar máscaras.



“Eles estão tomando todas as precauções em relação a esse problema”, disse Nadai, concluindo que é pensamento do jogador vir ainda esse ano ao estado visitar os parentes que residem no município de Itajá.



A primeira divisão do México tem dois líderes: o Pachuca e o Toluca, que tem 30 pontos, quatro de vantagem sobre o terceiro colocado, o Monterrey. O lanterna é o Cruz Azul, com 12 pontos, um a menos que Tigres, Atlante e Necaxa.