1,3 milhão de contribuintes brasileiros estão com CPF irregular

Arquivo Contribuintes omitem declaração e ficam com CPF irregular

Embora seja uma base de dados da Receita Federal, o CPF é amplamente consultado pelo comércio e pelo sistema financeiro, entre outros.O contribuinte em situação irregular fica impedido de comprar a crédito ou abrir conta corrente ou poupança, por exemplo. Se for aprovado em concurso público, terá problema para tomar posse e, no caso de prêmio da loteria, encontrará dificuldades para recebê-lo. Quem está em situação irregular não conseguirá tirar passaporte e receber benefícios do Previdência.Os detalhes do levantamento sobre a situação desses contribuintes serão divulgados logo mais pela Receita Federal.